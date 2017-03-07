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FETÖ'nün Muş imamı ile il ablası tutuklandı

FETÖ terör örgütünün Muş il imamlığı ve il ablalığı yaptığı tesbit edilen karı-koca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Muş Valiliği'den yapılan yazılı açıklamada, "Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, FETÖ/PDY silahlı terör...

FETÖ'nün Muş imamı ile il ablası tutuklandı
FETÖ terör örgütünün Muş il imamlığı ve il ablalığı yaptığı tesbit edilen karı-koca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Muş Valiliği'den yapılan yazılı açıklamada, "Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, örgütün kriptografik haberleşme programı ByLock' u kullandıkları tespit edilen ve 2011-2014 yılları arasında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sözde Muş il imamı olarak faaliyet yürüten M.S. ile il ablası olan eşi H.S.'nin yakalanması için Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılan operasyonda, PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütleri adına eylem ve faaliyetlerinden dolayı aranan 14 şahıs illegal yoldan yurt dışına çıkış hazırlığı yaparken sahte kimlik ve pasaportlarla birlikte yakalanarak Muş'a getirildi. M.S. ile eşi H.S. ve ayrıca örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen, Muş Devlet Hastanesinde pratisyen hekim olarak çalışan S.G. çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderdildi" denildi.

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