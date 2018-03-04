FETÖ'nün 'Manisa avukatlar yapılanması' sanıkları hakim karşısına çıkarılıyor

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, () - MANİSA'da, darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında, FETÖ'nün 'avukat yapılanması'nda olduğu iddia edilen tutuklu 11 sanığın yargılanmasına, yarın Manisa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

FETÖ'nün 'Manisa avukatlar yapılanması'na yönelik operasyon sonucu tutuklanan 11 avukatın Manisa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmalarına yarın başlanacak. Aralarında Manisa Barosu eski Başkanı avukat Zeynel Balkız'ın da bulunduğu 11 sanık, 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılacak. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzeni Koruma Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, sanıkların FETÖ ile bağlantıları, örgüt adına yaptıkları çalışmalar ile gizli tanıkların ifadeleri yer alıyor. Hazırlanan iddianameye göre, Manisa Barosu'nda başkanlık yapan, 7 Haziran 2015 tarihinde ise MHP'den 25'inci dönem Manisa milletvekili seçilen Zeynel Balkız ile Ali Özcel, Besim Yücel, Gökhan Çelik, Haluk Bedel, Hasan Gürhan Onat, Hüseyin Azman, İsa Koşar, Kadir Çelik, Sadettin Yılmaz ve Yalçın Cabar; Manisa'da FETÖ adına avukatlar içinde örgütlenerek, yasa dışı faaliyetlerde bulunmak, örgüt liderini Pensilvanya'da ziyaret etmek ve örgütten gelen talimatlar doğrultusunda çalışmak ile suçlandı. Soruşturma sırasında sanıkların el konulan telefonlarından, örgütün şifreli haberleşme programı ‘ByLock'un çıktığı kaydedilen iddianamede, bazı sanıkların, diğer örgüt elemanları ile aralarındaki yazışmalardan da örnekler verildi.

'BARO BAŞKANLIĞINI ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞMIŞLAR'

İddianamede, sanıklar tarafından verilen ifadelere dayandırılarak, 2009- 2010 yıllarında Manisa'daki bazı avukatların Manisa Hukukçular Derneği'ni (MAHDER) kurarak, cuma günleri toplanmaya başladığı, birkaç ay sadece 'pilav etkinlikleri' yaptığı, daha sonra çarşamba akşamları örgütsel toplantılar yapmaya başladığı vurgulandı. İlerleyen zamanda çarşamba günleri dışında pazartesi günleri de toplanan örgüt üyelerinin, pazartesi günleri daha dar kadro ile örgüt adına çalışma yaptıkları kaydedilen iddianamede, 2016 yılındaki Manisa Barosu seçimleri için faaliyette bulunduğu vurgulandı. İddianamede, "Tanık ve şüpheli beyanlarından anlaşılacağı üzere, örgüt liderinin baroların ve ticaret odalarının ele geçirilmesi yönündeki talimatı doğrultusunda Manisa Baro Başkanlığını ele geçirebilmek yönünden şüpheliler, kimi zaman diğer avukat guruplarını destekleyerek yönetimde yer almışlar. Kimi zaman da kendileri açık ve gizli aday göstermek suretiyle baro başkanlığını ele geçirmeye çalışmışlardır" denildi.

GİZLİ TANIKLAR VAR

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzeni Koruma Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan ve Manisa 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, soruşturma sırasında gizli tanık ifadelerine de yer verildi. Gizli tanık A., gizli tanık G. ve gizli tanık 1713'ün örgütün avukat yapılanması hakkında önemli bilgiler verdiği belirtilen iddianamede, gizli tanık 1713'ün alınan ifadesinin ilgili bölümünde özetle şunlar kaydedildi:

"... ben 2012 yılında Ticaret Odası Başkan vekili sıfatıyla ve aynı zamanda Ticaret Odası meclis üyesi olduğum için 70 kişilik bir iş adamının grubunun başı olarak Washington DC, New York fuar ziyaretleri için görevli olarak gittim. Buradaki fuar ziyaretlerimize ilişkin görevimiz bittikten sonra Pensilvanya'ya bir grubun gitmek istemesi sebebiyle ben de onlarla beraber Fetullah Gülen'in ikamet ettiği yere gittim. Kendisi ile burada yüz yüze topluca görüştük."

KİME, NE CEZA İSTENİYOR ?

İddianamenin sonuç bölümünde, sanıklar için istenen cezalara da yer verildi. Örgütün 'avukat yapılanması'na ilişkin Ali Özcel, Besim Yücel, İsa Koşar, Sadettin Yılmaz, Zeynel Balkız ve Gürhan Onat, hakkındaki 'silahlı terör örgütü kurmaya yönelme' suçundan 22,5'ar yıl; Gökhan Çelik, Halik Bedel, Hüseyin Azman, Kadir Çevik ve Yalçın Cabar ise hakkındaki 'örgüte üye olmak ve faaliyette bulunmak' suçundan 15'er yıl hapis istemiyle yarın Manisa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.



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