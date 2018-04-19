FETÖ'nün 'maliyeciler yapılanması' soruşturmasında 3 tutuklama

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, () - TEKİRDAĞ'da, FETÖ/PDY'nin 'il yapılanması'nın deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada, örgütün 'maliyeciler yapılanması'ndan oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'il yapılanması'nın deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Örgüt üyelerinin, 'askeri kripto yapılanması'nda olduğu gibi 'maliyeciler yapılanması'nda da şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı belirlendi. Daha sonra 'maliyeciler yapılanması'ndakilerin yerleşim merkezlerindeki ankesörlü telefonlardan haberleştiği tespit edildi.

Örgüt üyelerinin adreslerini saptayan polis ekipleri, A.Ç.'yi İstanbul'da, O.A.'yı Samsun'da ve F.E.'yi Tekirdağ'da yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.