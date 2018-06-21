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FETÖ'nün mahrem imamına 8 yıl hapis

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün mahrem imamı olduğu iddia edilen öğretmen Hasan Ece, 8 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum edildi. Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık...

FETÖ'nün mahrem imamına 8 yıl hapis

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün mahrem imamı olduğu iddia edilen öğretmen Hasan Ece, 8 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum edildi.
Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Ece, tutuksuz yargılanan eşi Zeynep Ece, yakınları ve avukatları katıldı. Sanıklardan Hasan Ece, örgüt içinde herhangi bir görev almadığını, örgütün mahrem imamı olduğu yönündeki suçlamaları kabul etmediğini belirterek beraatını istedi. Sanık Zeynep Ece de örgüt üyesi olmadığını, ByLock kullandığı iddiasını ise reddetti.
Mahkeme, sanık Hasan Ece'yi 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum ederken, eşine ise 6 yıl 3 ay hapis verdi. Zeynep Ece'nin cezası, adli kontrolle ertelendi.

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