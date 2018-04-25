Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert yanıt!
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert yanıt!
Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu
Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu
Rusya Savunma Bakanı: ABD ve müttefikleri terör güçlerini kullanıyor
ABD ve müttefikleri terör güçlerini...
PİYASALAR - Küresel gelişmelerle dolar 4.10 lirada
Dolar yine rekor kırdı

FETÖ'nün 'mahrem imamı'na 10 yıl hapis cezası

MALATYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 'mahrem imam' olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Ahmet Hendek, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Malatya'ya FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün mahrem imamı olduğu,...

FETÖ'nün 'mahrem imamı'na 10 yıl hapis cezası
MALATYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 'mahrem imam' olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Ahmet Hendek, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Malatya'ya FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün mahrem imamı olduğu, gizli haberleşme programını kullandığı belirlendiği gerekçesiyle tutuklanan Ahmet Hendek'in 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Örgütün mahrem imamı olmakla suçlanan Ahmet Hendek, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Örgütün gizli haberleşme uygulaması 'ByLock'a defalarca girdiği ve yazışmalar yaptığı ayrıca bir başka uygulama olan Eagle'yi de telefonuna yüklediği saptanan Hendek, programları kullanmadığını savundu.
Mahkeme heyeti, Hendek'i 'ByLock' kullanıcısı olması, Bank Asya'daki hesap hareketliliği, delil ve tanık beyanlarını dikkate alarak, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314