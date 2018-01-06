FETÖ'nün 'mahrem abi'siyle yakalanan 3 Pakistanlı tutuklandı

Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), () - EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, Yunanistan'a kaçma hazırlığında olan FETÖ'nün mahrem abisi Ö.E. ile birlikte yakalanan 3 Pakistanlı, tutuklandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Paşaköy'deki birinci derece askeri yasak bölgede, yasadışı yollarla Yunanistan'a kaçma hazırlığında olan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan kimlik kontrolünde şüphelilerin, KHK ile meslekten ihraç edilen FETÖ/PDY şüphelisi matematik öğretmeni Ö.E. ile Pakistan uyruklu S.A, M.A. ve M.A. oldukları saptandı. Kocaeli'de yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan, cezaevinde bulunduğu süre göz önünde bulundurularak tahliye edilen, ancak yürütülen soruşturma kapsamında örgütte 'mahrem abi' olduğu tespit edilen Ö.E., işlemlerinin ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından İpsala Adliyesi'ne sevk edilen Pakistan uyruklu 3 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine kondu.