FETÖ'nün kurye ablası: Duygusallığımın kurbanı oldum (2)

"VALİ COŞ'UN DAVETİ ÜZERİNE GEZİYE KATILDIM

Adana'da çoğunluğunu iş adamlarının oluşturduğu 36'sı tutuklu 103 sanığın yargılandığı duruşmada 44 kişinin savunması alındı. Bir mobilya şirketinin sahibi olan tutuklu sanık Hüseyin Karabulut, örgüt üyeliği suçlamalarını kabul etmeyerek, Senegal gezisine dönemin Adana Valisi Hüseyin Avni Coş'un daveti üzerine katıldığını söyledi. Karabulut, şunları söyledi:

"Burç Okulları'na çok iş yaptım. Ancak bu işlerin paralarını bana ödemediler. Bunun yerine okuldan hisse teklif ettiler. Ben de araştırdığımda bu okullara Adana'nın en elit insanlarının, bürokratlarının çocuklarını gönderdiğini gördüm. Bunun üzerine hisse teklifini kabul ettim. Daha sonra yönetimde de bulundum. 17-25 Aralık'tan sonra bu hisseleri satmaya çalıştım ancak alan olmadı. Ayrıca hala 300 bin TL alacağım var. Senegal gezisine katıldı. Bu geziye beni dönemin Adana Valisi Hüseyin Avni Coş davet etti. Benim iddia edildiği gibi Bank Asya'da herhangi bir hesabı yoktur."

AİLEMİZİN ELİNİN DEĞMEDİĞİ OKUL YOKTUR

Operasyonlar kapsamında tutuklanan ancak itiraz üzerine tahliye edilen Sunar Şirketler Grubunun Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Nuri Çomu, aile olarak eğitime büyük destek sağladıklarını anlatarak savunmasında şunları söyledi:

"Adana'da elimizin değmediği, yardım etmediğimiz okul yoktur. Babam Nuri Çomu, Osmaniye gittiğimde devam eden bir okul inşaatına desteğini istemişler. Bu okula inşaat malzemeleri göndererek bitirilmesine yardım ettik. Daha sonra bu okula babamın adını verdiler. Bu okul bir şirket çatısı altında özel bir okuldu. Okulun açılışına da üst düzey siyasiler ve bürokratlar katıldı. Daha sonra 17-25 Aralık süreci yaşanınca, babam 'bu okulu onlardan alalım' dedi. Ancak hukuki olarak bu okulu alamayınca uzun uğraşlar sonucu babamın adını okuldan kaldırdık. Şirketlerimiz yıllık 1 milyar lira ciro yapıyor. 3 milyarlık işlem hacminin sadece binde 7'si gibi bir işlem Bank Asya'da gerçekleşti. O da müşterilerimizin bazıları bu bankayı kullandığı için para transferi için kullandık. Benim Afrika'ya kurban bağışı yaptığım iddiaları doğrudur. Ancak bunu bu yapılanmanın kurumlarına yapmadım. Aksine Diyanet Vakfı ve bu yapılanmanın karşısında olan derneklere yaptım. İş adamı Muammer Çalışkan'ın daveti üzerine kapatılan Kanuni Üniversitesi'nin mütevelli heyetine katıldım. O dönem Başbakan ve Cumhurbaşkanı tarafından bu üniversite destekleniyordu. Benim mütevelli heyetinde olduğum süre boyunca kanunsuz bir iş yapılmadı. Zaten 17-25 Aralık'tan sonra heyetten ayrıldım. Ben yapılanmanın mütevelli heyetinde olduğum ve toplantılarına katıldım iddiaları doğru değildir. THY'nin Houston'a ilk uçak seferine Akdeniz İhracatçılar Birliğinin etkinliği ile ABD'ye gittim. Bu geziye eski bakan Zafer Çağlayan da katıldı. Benim bu yapılanmayla herhangi bir ilgim bulunmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum."