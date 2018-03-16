Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASALAR - Fed öncesi dolar 3.90 ve euro 4.80 lirada
Fed öncesi dolar 3.90 ve...
ABD: Türkiye ile Menbiç konusunda uzlaşma olmadı
ABD: Türkiye ile Menbiç konusunda...
Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü, 1 yaralı
Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü,...
ABD'de üst geçit çöktü, ölü ve yaralılar var
Üst geçit çöktü, ölü ve...

FETÖ'nün kripto şifreleme yöntemini kullanan 6 subay tutuklandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ  merkezli 17 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan ve örgütün 'Ardışık arama ve kripto şifreleme' yöntemlerini kullandıkları öne sürülen 19 subaydan 6'sı tutuklandı. Kahramanmaraş...

FETÖ'nün kripto şifreleme yöntemini kullanan 6 subay tutuklandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ  merkezli 17 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan ve örgütün 'Ardışık arama ve kripto şifreleme' yöntemlerini kullandıkları öne sürülen 19 subaydan 6'sı tutuklandı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kaçaklılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Mart'ta Kahramanmaraş merkezli 17 ilde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri'nde aktif görevde olanlar ile açığa alınıp ihraç edilmiş 19 subay gözaltına alındı. Emniyette sorguları tamamlanan şüphelilerden 17'si adliyeye sevk edildi. Örgütün 'Ardışık arama ve kripto şifreleme' yöntemlerini kullandığı öne sürülen subaylardan 6'sı mahkemece tutuklanırken, 11'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 2 şüphelinin emniyetteki sorgusunun ise devam etiği belirtildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314