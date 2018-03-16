FETÖ'nün kripto şifreleme yöntemini kullanan 6 subay tutuklandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ merkezli 17 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan ve örgütün 'Ardışık arama ve kripto şifreleme' yöntemlerini kullandıkları öne sürülen 19 subaydan 6'sı tutuklandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kaçaklılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Mart'ta Kahramanmaraş merkezli 17 ilde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri'nde aktif görevde olanlar ile açığa alınıp ihraç edilmiş 19 subay gözaltına alındı. Emniyette sorguları tamamlanan şüphelilerden 17'si adliyeye sevk edildi. Örgütün 'Ardışık arama ve kripto şifreleme' yöntemlerini kullandığı öne sürülen subaylardan 6'sı mahkemece tutuklanırken, 11'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 2 şüphelinin emniyetteki sorgusunun ise devam etiği belirtildi.