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FETÖ'nün Kayseri Mütevelli Heyeti Başkan Vekili yakalandı

KAYSERİ'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün Kayseri Mütevelli Heyeti Başkan Vekili olduğu belirtilen Fatih Setenci gözaltına alındı. Kapatılan Battalgazi Eğitim Kurumları ve bir güvenlik şirketinin Yönetim Kurulu...

FETÖ'nün Kayseri Mütevelli Heyeti Başkan Vekili yakalandı
KAYSERİ'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün Kayseri Mütevelli Heyeti Başkan Vekili olduğu belirtilen Fatih Setenci gözaltına alındı.
Kapatılan Battalgazi Eğitim Kurumları ve bir güvenlik şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı olan Fatih Setenci, evinin çatı katında yılbaşı akşamı polisin yaptığı operasyonla yakalandı. FETÖ/PDY'nin Kayseri Mütevelli Heyeti Başkan Vekili olduğu belirtilen Setenci, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. 

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