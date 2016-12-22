FETÖ'nün Kayseri imamı ve 2 kişi adliyede

Oktay ENSARİ/KAYSERİ ()-TERÖRLE Mücadele Şubesi (TEM) ve İstihbaret Şubesi ekiplerince Kayseri'de 10 gün önce toplantı halinde yakalanan FETÖ'nün Kayseri imamlığına atandığı belirtilen Habib Bıçakcı ve 2 örgüt üyesi adliyeye sevk edildi.

Haklarında FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçundan yakalama kararı bulunan ve FETÖ'nün firarda olan Kayseri imamı Sıtkı Baş'ın yerine atandığı belirtilen Adıyaman ve Kayseri 'nin yeni imamı Habib Bıçakcı, örgüt üyesi Hamdi Candan ve Hüseyin Elbaşı, Elazığ imamı Mehmet Durakoğlu ile Adıyaman Üniversitesi sorumlusu Serdar Sabuncu, Talas ilçesindeki bir evde örgütsel toplantı yaparken gözaltına alındı. Zanlılardan Kayseri imamı Habib Bıçakcı, Hamdi Candan ve Hüseyin Elbaşı, bu gün adli tabiplikteki sağlık kontrollerinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Elazığ İmamı Mehmet Durakoğlu ile Adıyaman Üniversitesi sorumlusu Serdar Sabuncu kendi illerinde yargılanmalır için emniyet müdürlüklerine teslim edildi.



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