FETÖ'nün Kayseri imamı ve 2 kişi adliyede (1)
KAYSERİ'de Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ve İstihbaret Şubesi ekiplerince yapılan operasyonda toplantı halinde yakalanan FETÖ'nün Kayseri imamlığına atandığı belirtilen Habib Bıçakcı ve 2 örgüt üyesi çıkarıldığı Nöbetçi Sulh...
22 Aralık 2016 Perşembe 20:20
KAYSERİ'de Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ve İstihbaret Şubesi ekiplerince yapılan operasyonda toplantı halinde yakalanan FETÖ'nün Kayseri imamlığına atandığı belirtilen Habib Bıçakcı ve 2 örgüt üyesi çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.
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