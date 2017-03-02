 FETÖ'nün işadamı yapılanması adliyede

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA ve Isparta'da işadamlarına yönelik FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 22 kişi adliyeye sevk edildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Isparta ve Antalya'da FETÖ/PDY bağlantılı olduğu iddia edilen Serik Genç İşadamları Derneği'ne operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında bir kadının da bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolü sonrasında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi.

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