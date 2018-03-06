Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bağcılar'da tartıştığı eşini öldürüp intihar etti
Eşini öldürüp intihar etti
'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 46'ncı gün; 2 bin 872 terörist etkisiz hale getirildi
'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 2 bin...
Mirasçılar, milyarlık arazilerin peşinde
Mirasçılar, milyarlık arazilerin peşinde
İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
İstanbul'a sağanak yağış uyarısı

FETÖ'nün 'İlkadım eyalet ablası'na yeniden ev hapsi

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, daha önce ev hapsi cezası alan; ancak savcının itirazı sonucu tutuklanarak, cezaevine gönderilen örgütün 'İlkadım eyalet ablası' Derya E., avukatının itirazıyla...

FETÖ'nün 'İlkadım eyalet ablası'na yeniden ev hapsi

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, daha önce ev hapsi cezası alan; ancak savcının itirazı sonucu tutuklanarak, cezaevine gönderilen örgütün 'İlkadım eyalet ablası' Derya E., avukatının itirazıyla tahliye edildi. Derya E. hakkında yeniden ev hapsi kararı verildi. 
Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün 'İlkadım eyalet ablası' olduğu ve şifreli haberleşme programı 'ByLock'a 'Derya55' kullanıcı adıyla 15 bin 891 kez giriş yaptığı belirtilen Derya E.'yi yakaladı. İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla 26 Şubat günü gözaltına alınan Derya E.'nin örgüte ait evlere ve örgüt içi evlilik yapılmasına yönelik işlerle ilgilendiği belirtildi. Derya E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece önce ev hapsi cezasına çarptırılan Derya E., savcının itirazı sonucu tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Avukatının duruma itiraz etmesi üzerine tahliye edilen Derya E.'ye yeniden ev hapsi cezası verildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314