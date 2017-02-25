FETÖ'nün İç Anadolu Bölge sorumlusu Niğde'de yakalandı

NİĞDE'de Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) İç Anadolu Bölge Sorumlusu olduğu öne sürülen öğretmen Necip Koçak, bir evde yakalandı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, hakkında yakalama kararı bulunan ve meslekten ihraç edilen öğretmen Necip Koçak ile eşi Zehra Koçak, saklandıkları evde gözaltına alındı. Konya'da yürütülen soruşturma kapsamında arandığı ve 'İç Anadolu Bölge Sorumlusu' olduğu iddia edilen Necip Koçak ve eşi, emniyetteki işlemlerinin ardından Konya'ya gönderildi.

