FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 5 gözaltı

SİVAS merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'nin hücre evlerine yönelik yapılan operasyonda 1'i infaz koruma memuru, 5 şüpheli gözaltına alındı.Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın(FETÖ/PDY) faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik Sivas, Manisa, Eskişehir, Mardin ve Kocaeli'de operasyon düzenlendi. Operasyonda örgütün öğrenci yapılanması içerisinde yer alan ve hücre evi olarak kullanılan evlerden sorumlu, ev abisi pozisyonunda faaliyet yürüten, bu evlerin gıda ihtiyaçlarını karşılayan, örgüt tarafından askeri sınavlara hazırlanan ve yurt dışında görevlendirilmek istenen şüphelilerden Mardin'de infaz koruma memuru olarak görev yapan A.K ile E.A, Y.K, E.K. ve D.Ç. gözaltına alındı.D.Ç. emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI