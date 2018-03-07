FETÖ'nün 'hijyen evleri' operasyonunda üniversiteli 6 kız tutuklandı

ADIYAMAN'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'hijyen evleri' adı verilen yeni yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 üniversite öğrencisi kızdan 6'sı tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, üniversite öğrencileri T.O., A.G., S.A., M.A., H.Ç., H.B., F.E., S.B. ve H.Ö. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturma kapsamında kız öğrencilerin bulunduğu adresi saptayan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti. Ekipler, dün 'hijyen evleri' adı verilen örgütün yeni yapılanmasının yer aldığı belirtilen bir eve baskın düzenledi. Operasyonda arama yapılan evde, haklarında yakalama kararı bulunan üniversite öğrencisi 9 kız gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan kız öğrenciler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli öğrencilerden T.O., A.G., S.A., M.A., H.Ç. ve F.E. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.