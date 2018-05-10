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FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon: 65 gözaltı

İZMİR'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 96 kişiden 65'i yakalandı. İzmir Cumhuriyet...

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon: 65 gözaltı
İZMİR'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 96 kişiden 65'i yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında operasyon başlatıldı. Aralarında açığa alınan 91 muvazzaf askerin de bulunduğu 96 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Devam eden operasyonda, 65 kişi gözaltına alındı.

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