FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon: 65 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında operasyon başlatıldı. Aralarında açığa alınan 91 muvazzaf askerin de bulunduğu 96 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Devam eden operasyonda, 65 kişi gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında operasyon başlatıldı. Aralarında açığa alınan 91 muvazzaf askerin de bulunduğu 96 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Devam eden operasyonda, 65 kişi gözaltına alındı.