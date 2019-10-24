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FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 31 gözaltı
ADANA merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün güncel yapılanmasına...
GÜVENLİK 24.10.2019, 16:08
ADANA merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geçen 14 Ekim'de, İl Emniyet Müdürlüğü Terör Suçları Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Genişletilen soruşturma kapsamında, örgüt talimatı ile örgüte finans sağladıkları ve bulundukları illerde daha önce haklarında işlem yapılan kişilere para aktardıkları değerlendirilen 37 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.
Bu sabah, Adana merkezli Ankara, Aydın, Bursa, Denizli, Düzce, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Mersin, Osmaniye, Sivas, Tekirdağ ve Kahramanmaraş olmak üzere 15 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, 26 kişi daha yakalandı. Daha önce gözaltına alınan 5 şüpheli ile birlikte gözaltı sayısı 31'e yükseldi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 11 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geçen 14 Ekim'de, İl Emniyet Müdürlüğü Terör Suçları Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Genişletilen soruşturma kapsamında, örgüt talimatı ile örgüte finans sağladıkları ve bulundukları illerde daha önce haklarında işlem yapılan kişilere para aktardıkları değerlendirilen 37 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.
Bu sabah, Adana merkezli Ankara, Aydın, Bursa, Denizli, Düzce, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Mersin, Osmaniye, Sivas, Tekirdağ ve Kahramanmaraş olmak üzere 15 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, 26 kişi daha yakalandı. Daha önce gözaltına alınan 5 şüpheli ile birlikte gözaltı sayısı 31'e yükseldi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 11 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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