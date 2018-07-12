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FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: 13 gözaltı

İZMİR'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'gaybubet' denilen gizli hücre evlerine düzenlenen operasyonda, aralarında örgüt hiyerarşisinde yönetici oldukları belirlenen kişilerin de bulunduğu 13 şüpheli...

FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: 13 gözaltı
İZMİR'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'gaybubet' denilen gizli hücre evlerine düzenlenen operasyonda, aralarında örgüt hiyerarşisinde yönetici oldukları belirlenen kişilerin de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye yönelik operasyon düzenledi. Terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunan 13 şüpheliyi yakalamak için örgütün gaybubet evlerine eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda, aralarında örgüt hiyerarşisinde yönetici oldukları belirlenen kişilerin de bulunduğu tüm şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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