FETÖ'nün 'Ezine İmamı' ve eşi tutuklandı

Çanakkale'de FETÖ'yle mücadele kapsamında Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Bursa ili Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 Ocak'ta, Mudanya'da yakalanan FETÖ/PDY'nin sözde Ezine 'ilçe imamı' E.B ve 'ilçe ablası' olan eşi G.B. gözaltına alındı. Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Çanakkale'de FETÖ'yle mücadele kapsamında Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Bursa ili Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 Ocak'ta, Mudanya'da yakalanan FETÖ/PDY'nin sözde Ezine 'ilçe imamı' E.B ve 'ilçe ablası' olan eşi G.B. gözaltına alındı. Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.