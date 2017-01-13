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FETÖ'nün 'Ezine İmamı' ve eşi tutuklandı

ÇANAKKALE'deki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bursa'nın Mudanya İlçesi'nde yakalanan çift, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden birinin örgütün sözde Ezine 'ilçe imamı' olduğu, eşinin ise 'ilçe ablası' olarak...

FETÖ'nün 'Ezine İmamı' ve eşi tutuklandı
ÇANAKKALE'deki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bursa'nın Mudanya İlçesi'nde yakalanan çift, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden birinin örgütün sözde Ezine 'ilçe imamı' olduğu, eşinin ise 'ilçe ablası' olarak görev yaptığının belirlendiği kaydedildi.
Çanakkale'de FETÖ'yle mücadele kapsamında Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Bursa ili Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 Ocak'ta, Mudanya'da yakalanan FETÖ/PDY'nin sözde Ezine 'ilçe imamı' E.B ve 'ilçe ablası' olan eşi G.B. gözaltına alındı. Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

  

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