FETÖ'nün 'eyalet ablası'na ev hapsi, eşi tutuklandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan, örgütün 'İlkadım eyalet ablası' Derya E.'nin eşi Erdal E., sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Derya E. ise ev hapsine çarptırıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün 'İlkadım eyalet ablası' Derya E. ile eşi Erdal E.'yi saklandıkları 'gaybubet evi'nde yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Derya E., çıkarıldığı mahkemece ev hapsine çaptırıldı. Sorgusu tamamlanıp, adliyeye sevk edilen Erdal E. de tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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