FETÖ'nün 'evlilik imamı'nın ByLock yazışmaları ortaya çıktı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'de, FETÖ/PDY'nin 'evlilik imamı' olarak bilinen eski öğretmen Halil İbrahim Ercan'ın, 'ByLock' yazışmaları ortaya çıktı. Tutuklu sanık Ercan'ın örgüt üyeleri için bulduğu eşleri 'ByLock' aracılığı ile tarif ettiği tespit edildi.

FETÖ/PDY Düzce'deki çatı yapılanmasına ilişkin dava Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. 18'i firari olan 77 sanığın yargılandığı davada örgütün 'evlilik imamı' olduğu tespit edilen Halil İbrahim Ercan'ın, 2009-2016 yıllarında kullandığı cep telefonunda yapılan incelemeler sonucu ortaya çıkan ByLock yazışmaları dosyaya eklendi. Halil İbrahim Ercan'ın yazışmalarında örgüt üyeleri için bulduğu eşleri, Bylock aracılığı ile tarif ettiği tespit edildi. Halil İbrahim Ercan'ın, 24 Aralık 2015'te erkek il sorumlularının bulunduğu Bylock isimli programın grubundaki yazışmalarında, 'Acil adayım' konusu ile yaklaşık 15 kadının ikamet adresleri, okudukları bölüm ve başörtüsünün bulunup bulunmadığını içeren ifadeler tespit edildi. Bylock yazışmalarında, Halil İbrahim Ercan'ın bilgileri paylaşılan 15 kişi hakkındaki yorumlarına da yer verildi. Ayrıca mesajların sonunda ise 'İstenirse fotoğraf gönderebiliriz' notu bulunuyor.

Örgütün erkek üyeleri için bulunan kadınların isimlerini açıkça belirten Ercan'ın, Bylock yazışmalarında adaylarla ilgili, 'E.O. Ankaralı, İstanbul'da ikamet ediyor. Sosyoloji mezunu, çalışmıyor, açık bir arkadaş ama abisinin mesleğinden dolayı açık. Çok keyfiyetli bir arkadaş', 'F.K. 160 boyunda, 50 kilo. Kahramanmaraşlı. İstanbul'da yaşıyor, evlerde. Edebiyat mezunu, formasyon var. KPSS'ye hazırlanıyor, kapalı ama değişikliği kabul ediyor', 'A.A. da 167 santimetre boy, 52 kilo. İstanbul'da denetim şirketinde çalışıyor aynı zamanda kamuya hazırlanıyor. Kaliteli bir arkadaş, kıyafet değişikliğini kabul ediyor' ifadelerine yer verilirken, 'Abi değerlendireceğiniz adayınız varsa çok mutlu oluruz. Fotoğraf gönderebiliriz' bilgisi de verildi.

'OCAK AYINDA EKSTRADA'

Halil İbrahim Ercan'ın, 2016 yılının Şubat ayında 'Aday acil' konu başlığı ile gönderdiği Bylock yazışmasında T.Y. adlı bir kadına ilişkin şu yazıları dikkat çekti:

'T.Y. Fatih Üniversitesi edebiyat mezunu. Ailesi İstanbul'da, kendisi bir kere evlilik yapmış, ayrılmış. Çok kısa süre evli kalmış, çocuk yok. Görüntü iyi. Kapalı. Olabilecek yerde değerlendirilebilir. İyi arkadaş, ocak dağıtımda listede ekstrada.'

BAŞÖRTÜSÜNÜ ÇIKARABİLİRLER

Halil İbrahim Ercan'ın farklı tarihlerde örgütün gizli haberleşme sistemi Bylock'tan attığı mesajlarda, listelerde yer alan kadınlardan 6'sının başörtüsünü çıkarabileceğini belirtmesi dikkat çekti.