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FETÖ'nün eski okuma salonunda yangın çıktı

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA'da FETÖ soruşturmaları nedeniyle kapatılan 'Çukurova Eğitim Vakfı'na bağlı Altın Çocuk Okuma Salonu'nda yangın çıktı. Merkez Seyhan İlçesi'ne bağlı Fatih Mahallesi'nde bulunan 4 katlı eski Altın...

FETÖ'nün eski okuma salonunda yangın çıktı

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA'da FETÖ soruşturmaları nedeniyle kapatılan 'Çukurova Eğitim Vakfı'na bağlı Altın Çocuk Okuma Salonu'nda yangın çıktı.
Merkez Seyhan İlçesi'ne bağlı Fatih Mahallesi'nde bulunan 4 katlı eski Altın Çocuk Okuma Salonu'na ait boş binanın çatı katından alevler yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiye ve polise haber verdi. Kullanılmayan binadaki yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti. Çatı katını tamamen saran alevler, diğer katlara sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı. Mahalle sakinleri, itfaiyenin söndürme çalışmasını merakla izledi. Görgü tanıkları, yangının binaya giren 2 kişinin ayrılmasından kısa süre sonra çıktığını ileri sürdü. Çıkış nedeni araştırılan yangınla ilgili kundaklama ihtimali ile de soruşturma başlatıldı.

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