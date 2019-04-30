FETÖ'nün 'emniyet yapılanması'na operasyon: 21 gözaltı

Mehmet CANDAN/İZMİR, () - İZMİR merkezli 2 ilde, FETÖ/PDY'nin 'emniyet yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 21 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada, 'etkin pişmanlık'tan yararlanan şüphelilerin ifadesi doğrultusunda bu sabah operasyon başlattı. Şüphelilerin ifadelerinde geçen kişilerin adreslerinin belirlenmesinin ardından kent merkezi ile Menemen, Tire, Torbalı ilçeleri ve Manisa'da eş zamanlı yapılan baskınlarda 21 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin halen görev yapan, meslekten ihraç edilen ve emekli olan emniyet personelinden oluştuğu belirtildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.