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FETÖ'nün emniyet imamına, 8 yıl 9 ay hapis cezası

Zafer BARIŞ/KAYSERİ, ()- KAYSERİ'de, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasında polislerden sorumlu imam olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Boydak Holding eski çalışanı Ahmet Üzeyir Serin (42), 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kayseri...

FETÖ'nün emniyet imamına, 8 yıl 9 ay hapis cezası

Zafer BARIŞ/KAYSERİ, ()- KAYSERİ'de, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasında polislerden sorumlu imam olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Boydak Holding eski çalışanı Ahmet Üzeyir Serin (42), 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Yüksek Makine Mühendisi Ahmet Üzeyir Serin ve avukatı katıldı. Son savunmasını yapan sanık Ahmet Uzeyir Serin, Boydak Holding'de 17 yıl çalıştığını, bu süre içerisinde ayrıca İş Güvenliği Uzmanı olarak da görev yaptığını, bu nedenle polislerle sık sık görüştüğünü ileri sürdü. Hakkındaki iddiaların doğru olmadığını iddia eden Serin, "FETÖ yapısı içinde hiç bulunmadım ve onların yaptıklarını hiçbir zaman onaylamadım. Babam, yurt dışında, ben de bu yapı içinde olsaydım, imkanım varken ben de yurt dışına giderdim. Suçlu olsam da benim öleceğim yer vatanımdır. Türkiye Cumhuriyeti, benim canımdır, ciğerimdir" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, sanık Serin'e, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi.
 

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