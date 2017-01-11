FETÖ'nün Elazığ imamı tutuklandı

FETÖ/PDY'nin Elazığ imamı olduğu ileri sürülen ve uzun süredir aranan Mehmet D., Kayseri'nin Talas İlçesi'nde 28 gün önce yapılan operasyonla bir evde gözaltına alındı. Kayseri'deki işlemlerinin ardından Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Mehmet D., Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Mehmet D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.