FETÖ'nün eğitim kurumu müdürlerine dava açıldı

ADANA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün eğitim kurumları ile yurtlarına düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan aralarında idareci, yurt müdürü ve çalışanların bulunduğu 8 kişi hakkında hakkında 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'nün eğitim kurumları ve yurtlarına operasyonlar düzenledi. Aralarında idareci, müdür yardımcısı, yurt müdürü ve memurlarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Cuma Ulaşlı, Mustafa Tamer Bal, Hasan Yakar, Erbil Özal, Kemal Eyi, Fikriye Selçuk, Gülşen Göçer ve Rıdvan Erdoğdu tutuklandı. Soruşturmasını hazırlayan Cumhuriyet Savcısı iddianamesini hazırladı. Savcı, iddianamesinde şüphelilerden 3'ünün ByLock kullanıcısı olduğunu belirtirken tüm şüphelilerin sohbet toplantılarına katıldığını kaydetti. Bazı şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda Fethullah Gülen'in kitap ve CD'lerinin bulunduğuna dikkat çeken savcı, tüm şüphelilerin örgütle bağlantılarının olduğunu vurguladı.



BURS VE KURBAN PARASI TOPLANIRDI



Savcı, iddianamesinde şüphelilerin ifadelerine de yer verdi. Burç Okulları'nda çalıştığı sırada işten atılma korkusuyla idarecilerin baskısıyla toplantılarına katıldığını anlatan Kemal Eyi, şunları söyledi:



"Katıldığım sohbetlerde genelde dini sohbetler gerçekleşirdi. Katıldığım bir iki sohbette Fethullah Gülen'in birkaç videosu izlettirildi. ByLock sistemini hiç kullanmadım ancak duydum. Çalıştığım bir esnada imza amacı ile okul müdürünün yanına gittiğim yanlarında bulunan birkaç şahısla bu program hakkında konuştuğunu duydum. Çalıştığım kurumda her müdür, altındaki öğretmenlere burs ve kurban adı altında para alırdı. Burs paralarını maaş ödemesinden keserdi. Zaman Gazetesi'ne abone olmamız zorunlu kılınırdı. Burada çalışan tüm kadrolu öğretmenler Zaman Gazetesi üyeliği için çalışırlardı. Okul müdürünün talimatıyla kadrolu öğretmenler, velilerden abonelik alırdı. Alamazlarsa kendi ceplerinden öderdi."



'TELEFONUMA BYLOCK YÜKLEMEK İSTEDİLER'



Şüphelilerden Rıdvan Erdoğdu ise memur olarak görev yaptığı sırada, kendisini Zaman Gazetesi ve Sızıntı Dergisi'ne abone yapmak istediklerini belirterek, "Ben bunu kabul etmedim. Yine okulda görev yapan İshak isimli muhasebeci benim telefonuma ByLock isimli programı yüklemek istedi. Bunu da kabul etmedim" diye konuştu. Savcı tüm şüpheliler hakkında 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. Şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.