FETÖ/PDY'nin cezaevleri ve adliye yapılanması ana davasında 27'si tutuklu 36 'mahrem imam'ın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, sanıklardan 17'sine 'örgüt yöneticiliği'nden, 19 sanığa da 'örgüt üyeliği'nden 1 yıl 10 ay 15 gün ile 16 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası verdi. Mahkeme, ceza verdiği sanıklardan 8'ine itirafçı oldukları için, etkin pişmanlık hükümlerini uyguladı.
FETÖ'nün cezaevleri ve adliye yapılanması ana davası karara bağlandı (1)
FETÖ/PDY'nin cezaevleri ve adliye yapılanması ana davasında 27'si tutuklu 36 'mahrem imam'ın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, sanıklardan 17'sine 'örgüt yöneticiliği'nden, 19 sanığa da 'örgüt üyeliği'nden 1 yıl 10...
06 Aralık 2018 Perşembe 12:51
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