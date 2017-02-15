FETÖ'nün Burdur imamı adliyede

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Isparta'da yakalanıp gözaltına alınan FETÖ/PDY'nin Burdur imamı A.Y., adliyeye sevk edildi.
Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 15 Temmuz'dan bu yana hakkında yakalama kararı bulunan ve FETÖ/PDY'nin son Burdur imamı olduğu belirtilen A.Y., önceki gün Isparta'da yakalanıp gözaltına alındıktan sonra Burdur'a getirildi. Burdur Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından A.Y., bugün adliyeye sevk edildi.
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