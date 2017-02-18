FETÖ'nün 'bölge imamı' ile birlikte 4 kişi tutuklandı

Mahir ALAN/ADIYAMAN () - ADIYAMAN'da, FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan, aralarında 'bölge imamı'nın da bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve 'bölge imamı' olduğu belirtilen M.İ. ile teğmen C.A., S.A. ve C.A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.