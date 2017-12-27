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FETÖ'nün bilgi işlemcisine 10 yıl hapis

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kapatılan Antalya Rasanet Gençlik Vakfı'nda bilgi işlem görevlisi olarak çalışan tutuklu sanık İrfan Şenkal, 10 yıl hapse mahkum edildi. Antalya 8'inci Ağır...

FETÖ'nün bilgi işlemcisine 10 yıl hapis

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kapatılan Antalya Rasanet Gençlik Vakfı'nda bilgi işlem görevlisi olarak çalışan tutuklu sanık İrfan Şenkal, 10 yıl hapse mahkum edildi.
Antalya 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mustafa Tekin, Zübeyir Türkoğlu ve İrfan Şenkal katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Erdoğan Çiğdem, sanıklardan İrfan Şenkal'ın, kapatılan Antalya Rasanet Gençlik Vakfı'nda bilgi işlem görevlisi olduğunu söyledi.
'ANTALYA İMAMININ SAĞ KOLU'
Şenkal'ın, örgütün firari Antalya 'imamı' Hasan Tarık Şen ve vakfın müdürü Ergül Gürzalan'a bilgisayar konusunda yardımcı olduğunu belirten Erdoğan Çiğdem, “İrfan Şenkal'ın, Hasan Tarık Şen'in 'şu belgeyi getir' gibi bilgi işlem konusundaki taleplerini yerine getirdiğini biliyorum. İrfan Şenkal mali heyette değildi, mali heyette Hasan Tarık Şen ve diğer ifademde adını verdiğim isimler vardı. Sanık Şenkal'ın, Hasan Tarık Şen'in bilgi işlem anlamında sağ kolu olduğunu biliyorum, bilgisayar işlerini yapıyordu" diye konuştu.
İrfan Şenkal'ın, 17- 25 Aralık sürecinden sonra örgüt üyelerinin yaptığı toplantılarda, salonlarda dedektörle dinlemeye karşı arama işleri yaptığını da ifadesinde belirten Çiğdem, ayrıca Hasan Tarık Şen'in bulunduğu toplantılarda bölge imamları mütevelli heyeti üyelerinin gelir ve giderlerinin bulunduğu flash belleğin Şenkal'a verildiğini, bu toplantıların Antalya'nın üst düzey toplantıları olduğunu aktardı.
17-25 Aralık'tan önce ve sonrasında da örgütün tedbiri elden bırakmadığını sözlerine ekleyen Erdoğan Çiğdem, toplantılarda telefonların dışarıda bırakıldığını veya toplantı yapılan yerlerin dinlemeye karşı dedektörle arandığını aktardı.
Mahkeme heyeti yargılama sonunda İrfan Şenkal'ı 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 10 yıl hapse mahkum etti. Davanın diğer sanıkları Zübeyir Türkoğlu ve Mustafa Tekin'i 6 yıl 3 ay hapse mahkum eden mahkeme, 2 sanığın tutuklu bulunduğu süreyi göz önüne alarak tahliyesine karar verdi.

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