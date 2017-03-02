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FETÖ'nün bestecisi hakim karşısında

Mustafa KOZAK/ANTALYA, () - ANTALYA'da FETÖ soruşturması kapsamında kapatılan Toros Eğitim Kurumları'nda müzik öğretmenliği yaptığı dönemde FETÖ/PDY'nin lideri Fetullah Gülen'in şiirlerini besteleyerek 'Bir Işık Sun' adlı albümü...

FETÖ'nün bestecisi hakim karşısında

Mustafa KOZAK/ANTALYA, () - ANTALYA'da FETÖ soruşturması kapsamında kapatılan Toros Eğitim Kurumları'nda müzik öğretmenliği yaptığı dönemde FETÖ/PDY'nin lideri Fetullah Gülen'in şiirlerini besteleyerek 'Bir Işık Sun' adlı albümü çıkaran Mehmet Çelikdemir'in yargılanmasına başlandı.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün üst düzey yöneticisi olduğu ve eğitim kurumlarında müdürlük yaptığı belirlenen Mehmet Çelikdemir'in Antalya'da bir evde saklandığını belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen 16 Aralık'ta sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Baskında, Çelikdemir gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgusu yapılan Mehmet Çelikdemir, işlemlerinin ardından 3 Ocak'ta sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı da tespit edilen Çelikdemir hakkında 'terör örgütü üyesi olmak', 'örgüt propagandası yapmak' ve 'devlet büyüklerine hakaret' suçlarından dava açıldı.
Antalya 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanılan Mehmet Çelikdemir, hakkındaki iddiaları kabul etmedi. İzmir'deki Yamanlar Koleji'nde 1980'li yıllarda müzik öğretmenliği yaptığı dönemde okul idaresinin kendisine bazı şiirler getirip bestelemesini istediğini belirten Çelikdemir, bunları ücreti karşılığında bestelediğini kaydetti. Suçsuz olduğunu savunan Çelikdemir, tahliyesini talep etti. Sanığın talebini reddeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

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