FETÖ'nün bestecisi adliyede

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan, örgütün üst düzey yöneticisi ve eğitim kurumlarında müdürlük yapan, Fethullah Gülen'in şiirlerinden oluşan 'Bir Işık Sun' adlı albüm çıkartan Mehmet Çelikdemir, adliyeye sevk edildi.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün üst düzey yöneticisi olduğu ve eğitim kurumlarında müdürlük yaptığı belirlenen Mehmet Çelikdemir'in bir evde saklandığını tesbit eden Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 Aralık'ta sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda Çelikdemir gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgusu yapılan Mehmet Çelikdemir, işlemlerinin ardından önce sağlık kontrolünden geçirildi, ardından adliyeye sevk edildi.

Mehmet Çelikdemir'in örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı, sosyal medyadan örgütün propagandasını yaptığı ve devlet büyüklerine hakarette bulunduğu ifade edildi. Çelikdemir'in, FETÖ operasyonları kapsamında kapatılan Toros Eğitim Kurumları'nda müzik öğretmeni olarak görev yaptığı ve Fethullah Gülen’in şiirlerini bestelediği de belirtildi. Fethullah Gülen’in şiirlerinden oluşan 'Bir Işık Sun' adlı albüm çıkartan Çelikdemir'in, terör örgütü liderine ait 10-15 şiiri bestelediği kaydedildi.

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