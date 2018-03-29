FETÖ'nün Bando Okulları davasında karar

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, tutuklu sanıklar ve avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı, avukatların esas hakkındaki savunmalarını bitirmesinin ardından sanıklara son sözlerini sordu. Sanıkların tamamı suçsuz olduklarını belirterek tahliyelerini istedi.
Son sözlerin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, eski okul komutanı Halil Birer'e ağırlaştırılmış müebbet, sanıklar Erhan Dokur, Fatih Saban, Gökay Akar, Hakan Ortancıl, Hamza Göçer, Hüseyin Yüksel ve Mahmut Konuk ise müebbet hapis cezası verdi.
Mahkeme heyeti, 6 sanığın dosyasının ayrılmasına hükmetti.