FETÖ'nün 'avukatlar imamı'na 22.5 yıl hapis istemi

TOKAT'ta, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturmada, örgütün 'Türkiye avukatları imamı' olduğu suçlamasıyla tutuklanan Şenel Somuncu hakkında hazırlanan iddianame Tokat Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Tokat'ta FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmada geçen Eylül ayında, örgütün 'Türkiye avukatları imamı' olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Şenel Somuncu, Tokat'ta tutuklandı. Ankara Hukuk ve Hayat Derneği'nde görevli olan ve mühendis olmasına karşın avukatlar imamı olan Şenel Somuncu hakkında, 'silahlı terör örgütü' yöneticiliğinden iddianame hazırlandı. 15 yıldan 22.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Tokat Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şenel ile birlikte 2010 yılındaki KPSS'de 117 net yaparak öğretmen olan fakat meslekten ihraç edilen eşi Fikriye Somuncu da tutuklamıştı.



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