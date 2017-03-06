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FETÖ'nün 'avukatlar imamı' ikinci kez ek süre istedi

TOKAT'ta Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturmada, örgütün 'Türkiye avukatları imamı' olduğu suçlamasıyla tutuklanan Şenel Somuncu, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Tokat'ta...

FETÖ'nün 'avukatlar imamı' ikinci kez ek süre istedi
TOKAT'ta Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturmada, örgütün 'Türkiye avukatları imamı' olduğu suçlamasıyla tutuklanan Şenel Somuncu, ikinci kez hakim karşısına çıktı.
Tokat'ta FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün 'Türkiye avukatları imamı' olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan ve hakkında 'silahlı terör örgütü' yöneticiliğinden dava açılan, Şenel Somuncu, ikinci kez hakim karşısına çıktı. İlk mahkemede savunması için ek süre isteyen Şenel Somuncu, bugünkü duruşmada da savunma yapmayacağını söyleyerek, "Cezaevinde uygun ortam olmadığı için savunmamı hazırlayamadım. Mahkemenizden savunmamı hazırlamam için ek süre istiyorum. Savunma yapmam için 3 ay süre istiyorum. Çok sayıda evrak var" dedi.
Mahkemeye heyeti, sanığa savunmasını hazırlaması için son kez ek süre verilmesine ve tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı 6 Nisan'a erteledi. Somuncu hakkında 'terör örgütü yöneticiliği' suçundan 15 yıldan 22.5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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