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FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyonda 25 şüpheli adliyede

BURSA merkezli 19 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan, aralarında muvazzafların da bulunduğu 25 asker, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat...

FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyonda 25 şüpheli adliyede
BURSA merkezli 19 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan, aralarında muvazzafların da bulunduğu 25 asker, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik iki hafta önce operasyon düzenledi. 19 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, 25'i muvazzaf, 50 askeri personeli gözaltına aldı. Büfelerdeki kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları öne sürülen şüphelilerden 25'i, dün sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan diğer 25 şüpheli de bu sabah sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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