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FETÖ'nün 'askeri yapılanması'na operasyon: 71 gözaltı kararı

İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 43'ü görevde olan 71 asker için gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin...

FETÖ'nün 'askeri yapılanması'na operasyon: 71 gözaltı kararı

İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 43'ü görevde olan 71 asker için gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için 16 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlenmeye başlandı. 
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'TSK'daki yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, saat 06.00 sıralarında 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. İstanbul, İzmir, Ankara, Balıkesir, Malatya, Manisa, Yalova, Zonguldak, Hatay, Kayseri, Muğla, Çanakkale, Denizli, Konya, Bursa ve Gümüşhane'de 43'ü aktif görevde olmak üzere toplam 71 askeri personelin gözaltına alınması için baskınlar düzenlendi. Hakkında gözaltı verilen kişilerin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

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