FETÖ'nün askeri üs imamı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan M.K.'nin kaldığı bir eve baskın düzenledi. Baskın sırasında evde bulunan M.K. yakalandı. Gözaltına alınarak TEM Şubesi'ne götürülen M.K.'nın, Eskişehir'deki 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nın 'imamı' olduğu öne sürüldü.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan M.K.'nin kaldığı bir eve baskın düzenledi. Baskın sırasında evde bulunan M.K. yakalandı. Gözaltına alınarak TEM Şubesi'ne götürülen M.K.'nın, Eskişehir'deki 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nın 'imamı' olduğu öne sürüldü.