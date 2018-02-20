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FETÖ'nün askeri okula yerleştirdiği iddiasıyla 3 öğrenciye daha gözaltı

AYDIN ve Denizli'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, 2011 yılında FETÖ/PDY tarafından askeri okula yerleştirildiği ileri sürülen 3 öğrenci, gözaltına alındı. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması...

FETÖ'nün askeri okula yerleştirdiği iddiasıyla 3 öğrenciye daha gözaltı
AYDIN ve Denizli'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, 2011 yılında FETÖ/PDY tarafından askeri okula yerleştirildiği ileri sürülen 3 öğrenci, gözaltına alındı.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında itirafçı olarak ifadesi alınan R.B.'nin 2011- 2013 yılları arasında Aydın ve ilçelerinde askeri okullara öğrenci yerleştirmek amaçlı çalışmalarda bulunduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında, sözde 'ser doktor' R.B.'nin 2011 yılında FETÖ/PDY'den aldığı talimatla askeri okullara öğrenci yerleştirdiği belirlendi. R.B. tarafından, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından kapatılan İzmir Maltepe Askeri Lisesi'ne yerleştirildikleri belirlenen öğrenciler F.K., M.A.Y., M.E.K., Ş.D. ve U.G., evlerine Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geçen 30 Ocak'ta gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla berbest bırakıldı.
Bu ilk operasyonun devamı niteliğinde bu sabah Aydın ve Denizli'de eş zamanlı olarak düzenlenen ikinci dalga operasyonda da 2011 yılında FETÖ/PDY tarafından askeri okula yerleştirildiği ileri sürülen  M.D.G., E.G. ve M.B. gözaltına alındı. 1'i Denizli, diğer 2'si ise Aydın'da yakalanan şüphelilerin evlerindeki aramalarda ele geçirilen Ahmet Dönmez- Ufuk Köroğlu tarafından yazılmış olan '17 Aralık Sıfır Noktası' isimli kitap, 8 kalaşnikof mermisi, 7 cep telefonu, 1 hard disk ve 3 hafıza kartına incelenmek üzere el konuldu. Şüphelilerin Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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