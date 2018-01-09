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FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması' adliyede

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'da, yeni yıldan önce FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 kişi, adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması...

FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması' adliyede

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'da, yeni yıldan önce FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 kişi, adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, yeni yıla 4 gün kala sabah saatlerinde çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, örgütün 'askeri mahrem yapılanmasının sorumluları'ndan olduğu iddia edilen doktor, öğretmen, memur ve öğretim üyelerinin de aralarında bulunduğu 10 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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