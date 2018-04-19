FETÖ'nün askeri mahrem imamlarına operasyon: 15 gözaltı

MALATYA merkezli 11 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 'askeri mahrem imamı' olduğu öne sürülen 15 kişi gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütle bağlantılı olan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri, Malatya merkez ile Erzurum, Eskişehir, Adana, Kahramanmaraş, Bolu, Ankara, Konya, İzmir, İstanbul ve Kilis'te belirlenen 18 adreste arama yaptı. Adreslerde çok sayıda örgütsel materyal ele geçirilirken, örgütte 'askeri imam' olduğu öne sürülen 15 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyete götürülerek sorguya alındı.