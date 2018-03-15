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FETÖ'nün aranan 'Samsun Bölge Talebe Sorumlusu' yakalandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan, örgütün kadın yapılanmasında 'Samsun Bölge Talebe Sorumlusu' olduğu belirlenen, 'Bylock' kullanıcısı Ragibe Öner ve eşi, örgütün gaybubet evine düzenlenen...

FETÖ'nün aranan 'Samsun Bölge Talebe Sorumlusu' yakalandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan, örgütün kadın yapılanmasında 'Samsun Bölge Talebe Sorumlusu' olduğu belirlenen, 'Bylock' kullanıcısı Ragibe Öner ve eşi, örgütün gaybubet evine düzenlenen operasyonla yakalandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kadın yapılanmasında 'Samsun Bölge Talebe Sorumlusu' olduğu tespit edilen ve 'Bylock' kullandığı belirlenen Ragibe Öner ve örgütün kapatılan kurum çalışanı Kavak Cumhuriyet Savcılığınca aranan Bylock kullanıcısı eşi Ahmet Öner'i Atakum ilçesine bağlı Büyükoyumca mahallesinde saklandıkları örgütün gaybubet evine operasyon düzenleyerek yakaladı. Evde yapılan aramalarda dijital verilere el koyulurken bir adet sahte sürücü belgesi ele geçirildi. Gözaltına alınan Öner çifti sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Örgütün gizli haberleşme ağı olan 'ByLock' kullandığı tespit edildi. Soruşturma sürüyor.

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