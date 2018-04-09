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FETÖ'nün ankesörlü telefon soruşturmasında 31 şüpheli adliyede

Erkan BAY/ELAZIĞ, () - ELAZIĞ merkezli 21 ilde, FETÖ/PDY'nin ankesörlü telefon soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında 1 muvazzaf albay, 21 subay ve 3 astsubayın bulunduğu 31 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye...

FETÖ'nün ankesörlü telefon soruşturmasında 31 şüpheli adliyede

Erkan BAY/ELAZIĞ, () - ELAZIĞ merkezli 21 ilde, FETÖ/PDY'nin ankesörlü telefon soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında 1 muvazzaf albay, 21 subay ve 3 astsubayın bulunduğu 31 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin ankesörlü telefon soruşturması kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu Elazığ merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonda aranan 33 kişiden 31'i gözaltına alındı. Aralarında 1 muvazzaf 1 albay, 21 subay ve 3 astsubayın bulunduğu 31 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından Elazığ Adliyesi'ne gönderildi. Haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişiye yönelik arama çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi. 

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