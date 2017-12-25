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FETÖ'nün 'adliye imamı'na 11 yıl 3 ay hapis cezası

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, () - SİİRT'te, geçen yıl FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonunda, gözaltına alındıktan sonra örgütün 'adliye ve cezaevi imamı' olduğu gerekçesiyle tutuklanan Ahmet Kibici, yargılandığı...

FETÖ'nün 'adliye imamı'na 11 yıl 3 ay hapis cezası

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, () - SİİRT'te, geçen yıl FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonunda, gözaltına alındıktan sonra örgütün 'adliye ve cezaevi imamı' olduğu gerekçesiyle tutuklanan Ahmet Kibici, yargılandığı davada 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 
Siirt'te, FETÖ/PDY'nin 'cezaevi ve adliye yapılanması sorumlusu' olarak faaliyet yürüttüğü iddiasıyla geçen yıl tutuklanan Ahmet Kibici'nin yargılandığı davaya Siirt 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada sanık Kibici ile avukatı hazır bulundu. Tutuklu sanık Kibici savunmasında, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi. Cumhuriyet savcısının mütalaasında, Kibici'nin 'örgütün cezaevi ve adliye yapılanması sorumluluğu' görevini yürüttüğü, örgüte eleman yetiştirdiği, belirlenen isimleri cezaevi ve adliye kadrolarına yerleştirdiği, örgütün 'sohbet' adı altında gerçekleştirilen toplantılarını organize ettiği, 'emir- komuta zinciri' içinde kendisine örgüt tarafından verilen görevleri aktif olarak yürüttüğü, örgüte ait bankada birçok mevduat işlemi gerçekleştirdiği, örgüt üyelerinden 'burs- himmet' adı altında yardımlar toplayıp örgüte aktardığı belirtildi. Tutuklu sanık Kibici'nin 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan cezalandırılması istendi.
​Kararını açıklayan mahkeme heyeti, 5237 sayılı TCK'nin 314/2'nci maddesine göre, silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla Ahmet Kibici'ye 11 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

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