'FETÖ'nün ablalarına' Tekirdağ merkezli operasyon: 11 gözaltı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin 'ablaları'na yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 30 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri hakkında yakalamak kararı verilen 30 şüpheli için 10 ayrı ilde operasyon düzenledi. Operasyonlarda bugüne kadar 11 şüpheli gözaltına alınırken, diğerlerini yakalamak için çalışmalar sürüyor. Gözaltına alınan 11 şüphelinin Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde soruşturmaları sürüyor.