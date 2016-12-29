FETÖ'nün 'ablaları' adliyeye sevk edildi

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - SAKARYA'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Parelel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında örgütün 'ablaları' ve örgütün evlerinde kalanların bulunduğu 10 kişi adliyeye sevk edildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgüt evlerinde ders veren 'ablalar' ile evlerinde kalan öğrencilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda örgütle bağlantısı tespit edilen, aralarında 'ablalar' ile öğrencilerin de bulunduğu 8'i kadın 10 kişi gözaltına alındı. 10 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye gönderildi.

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