FETÖ'nün 'abla yapılanması'na 20 gözaltı

ANKARA () - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün 'abla yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında BYLOCK kullandıkları tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözlatı kararı verildiği açıklandı. Gözaltı kararı verilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
ANKARA () - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün 'abla yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında BYLOCK kullandıkları tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözlatı kararı verildiği açıklandı. Gözaltı kararı verilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.