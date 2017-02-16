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FETÖ'nün 6 imamı adliyede

MUĞLA'nın Ortaca İlçesi'nde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan Müftülük çalışanı 2 kadın serbest bırakılırken, 6 kişi adliyeye sevk edildi. Ortaca Cumhuriyet...

FETÖ'nün 6 imamı adliyede
MUĞLA'nın Ortaca İlçesi'nde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan Müftülük çalışanı 2 kadın serbest bırakılırken, 6 kişi adliyeye sevk edildi.
Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ortaca Müftülüğü'nde cami imamı ve müezzin olarak çalışan 8 kişi gözaltına alındı. Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin 14 Şubat Salı günü yaptıkları eş zamanlı operasyonda zanlıların evinde çok sayıda belge, dijital doküman ve bilgisayarlara el konuldu. Savcılık tarafından sorgulamaları yapılan şüphelilerden 2 kadın H.B. (38) ve S.Y. (40) serbest bırakılırken B.Ç. (52), M.S. (53), M.R.Ö. (58), B.G. (48), M.A. (38) ve A.Y.(32) sağlık kontrolünden geçirildikten sonra bugün sabah saatlerinde Ortaca Adliyesi'ne sevk edildi. 

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