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FETÖ'nün 6 ilden sorumlu kadın üyesi 26 bin kez 'ByLock'a girmiş

SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ve Amasya'da gözaltına alınan örgütün Samsun, Çorum, Amasya, Tokat, Sinop ve Ordu illerinin kadın sorumlusu Yurdagül K.'nin 26 bin 174 kere 'ByLock'a girdiği tespit edildi. Şüpheli, bugün...

FETÖ'nün 6 ilden sorumlu kadın üyesi 26 bin kez 'ByLock'a girmiş
SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ve Amasya'da gözaltına alınan örgütün Samsun, Çorum, Amasya, Tokat, Sinop ve Ordu illerinin kadın sorumlusu Yurdagül K.'nin 26 bin 174 kere 'ByLock'a girdiği tespit edildi. Şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan örgütün Samsun, Çorum, Amasya, Tokat, Sinop ve Ordu illerinin kadın sorumlusu Yurdagül K. (35) ve eşi Süleyman K. (36), Amasya polisi tarafından örgütün gaybubet evinde 28 Mart günü yakalandı. 'ByLock' kullanıcısı olduğu saptanan, 'Gülnur' kod adını kullanan meslekten ihraç edilen öğretmen Yurdagül K.'nin her iki telefonundan toplam  26 bin 174 kere 'ByLock'a girdiği tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli bügün adliyeye sevk edildi.
Şüphelinin eşi Süleyman K.'nin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'nde sorgusunun devam ettiği bildirildi.

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